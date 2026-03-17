Libur Lebaran Tipis-Tipis, Cek Kawasan Blok M yang Lagi Trend

JAKARTA - Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, meninjau kawasan Blok M, Jakarta Selatan, jelang libur Lebaran 2026. Sebagai informasi, kawasan Blok M menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jakarta.

Menpar Widiyanti menyambangi beberapa area, mulai dari Taman Bendera Pusaka hingga M Bloc Space. Kawasan tersebut ramai digandrungi pengunjung, khususnya anak muda, jelang libur Lebaran nanti.

“Berwisata di Jakarta dan di Indonesia saja. Banyak sekali persiapan yang Kemenpar sudah lakukan seperti rapat koordinasi dan memastikan pemerintah daerah serta pengelola kawasan destinasi melakukan persiapan kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan,” ungkap Menteri Widiyanti di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin (16/3/2026).

Menpar Widiyanti mengatakan kawasan Blok M ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata yang tepat bagi masyarakat yang tidak bepergian mudik. Beberapa spot dan toko menarik di kawasan Blok M menjadi rekomendasi Menteri Widiyanti untuk menghabiskan waktu libur Lebaran di Jakarta.