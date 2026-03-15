Pemudik Diimbau Istirahat 30 Menit agar Tetap Fit Selama Perjalanan

JAKARTA - Para pemudik yang melintas di jalur Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) diimbau untuk mengatur waktu istirahat secara bijak agar kondisi tubuh tetap bugar selama perjalanan mudik Lebaran. Pengelola Rest Area KM 166 Tol Cipali menyarankan pemudik beristirahat maksimal 30 menit saat singgah di rest area.

Pengelola Rest Area KM 166, Pijar Alam Bolviar, mengatakan pembatasan waktu istirahat tersebut diterapkan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Selain untuk menghindari kepadatan kendaraan, langkah ini juga bertujuan agar pemudik dapat beristirahat secukupnya sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

Menurutnya, istirahat singkat selama sekitar 30 menit sudah cukup bagi pengemudi untuk memulihkan konsentrasi, sehingga dapat kembali berkendara dengan lebih aman.

"Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian menggunakan public address untuk menghimbau pengunjung beristirahat secara bergantian selama 30 menit," ujar Pijar, seperti dikutip Senin (16/3/2026).