Leher Sakit Saat Bangun Tidur, Apa Benar Salah Bantal?

JAKARTA - Pernahkah kamu merasakan sakit di bagian leher saat bangun tidur? Padahal kamu merasa posisi bantal kamu sudah tepat dan nyaman saat akan tidur.

Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, dr. Caleb Leonardo Halim dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa sakit di bagian leher saat bangun tidur bukan hanya disebabkan oleh salah posisi bantal, namun juga bisa karena bantal yang kamu gunakan tidak tepat.

“Kalau kalian bangun tidur pagi leher terasa kaku dan pegal, jangan sekadar salahkan posisi tidur. Bisa jadi sebenarnya bantal yang kalian pakai kurang tepat,” kata dr. Caleb, dikutip Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, bantal yang terlalu tinggi bisa membuat leher tertekuk dalam durasi waktu yang lama. Padahal, hal itu kurang baik bagi leher kamu. Sebab, seharusnya posisi leher tetap netral saat tidur, yaitu tidak terlalu mendongak atau menekuk.

“Saat tidur tulang leher seharusnya tetap berada di posisi yang netral, tidak terlalu menekuk atau terlalu mendongak. Nah, kalau kalian bantalnya terlalu tinggi, leher bisa tertekuk selama berjam-jam sepanjang malam,” jelas dia.