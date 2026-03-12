Panduan Lengkap Pakai EZ Link untuk Liburan di Singapura

JAKARTA - Singapura adalah kota yang mudah dijelajahi dengan transportasi publik. MRT, LRT, dan bus tersedia hampir di seluruh wilayah kota, sehingga perjalanan dari satu tempat wisata ke tempat lain, pusat belanja, atau kawasan kuliner terasa cepat dan nyaman.

Untuk membuat perjalanan jadi lebih lancar, memiliki satu alat pembayaran yang praktis dan disarankan akan sangat membantu agar tidak repot menghitung tarif atau antre di mesin tiket setiap kali berpindah moda transportasi. Di sinilah EZ Link Singapore menjadi sangat berguna.

Kartu pintar ini memungkinkan Anda membayar seluruh transportasi publik dan beberapa layanan lain dengan satu kartu, membuat perjalanan lebih efisien dan fokus pada pengalaman menikmati kota.

Apa Itu EZ Link Singapore?

EZ Link Singapore adalah kartu pintar prabayar yang berfungsi sebagai alat pembayaran utama untuk transportasi publik di Singapura. Dengan kartu ini, Anda bisa membayar seluruh perjalanan menggunakan MRT, LRT, dan bus hanya dengan menempelkan kartu ke pembaca (tap), tanpa harus membawa uang tunai atau membeli tiket sekali jalan berulang-ulang.

Selain menghemat waktu, kartu ini membantu mengelola anggaran transportasi karena saldo otomatis terpotong sesuai jarak perjalanan, dan tarif menggunakan EZ Link biasanya lebih hemat dibandingkan tiket sekali jalan.