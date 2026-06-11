7 Daya Tarik Utama Atlas Beach Club untuk Pengalaman Liburan Mewah di Bali

JAKARTA - Atlas Beach Club adalah salah satu tujuan wisatawan yang mengincar liburan premium di Bali. Terletak di kawasan Canggu, klub ini menyatukan atlas beach club dengan fasilitas kelas dunia, mulai dari infinity pool hingga bar pantai terpanjang di Asia. Lebih dari itu, klub ini menawarkan hal lainnya seperti pertunjukan budaya Bali sampai line‑up DJ internasional.

Selain itu, Atlas Beach Club juga memiliki daya tarik lainnya. Berikut adalah ulasannya.

7 Daya Tarik Utama Atlas Beach Club

Atlas Beach Club memiliki beberapa daya tarik, sehingga dikunjungi oleh wisatawan. Berikut adalah daya tarik utama yang ditawarkan beach club ini.

1. Beach Club Terbesar

Atlas Beach Club mengklaim area seluas 2,9 hektare di tepi Pantai Berawa. Luas area tersebut menjadikan Atlas Beach Club sebagai beach club terbesar di dunia.

Kawasan yang luas memungkinkan beach club ini untuk memiliki zona kolam renang raksasa, daybed tepi pantai, dan super club malam dalam satu kompleks. Beach bar terpanjang di Asia serta area poolside terpanjang di Asia Tenggara menegaskan posisi mega‑kompleks hiburan ini. Pengunjung yang menginginkan “big scale luxury” tidak akan menemukan pengalaman serupa di tempat lain.

2. Penggabungan Budaya Bali dan Hiburan Kelas Dunia

Setiap hari Atlas menyuguhkan pertunjukan budaya otentik Bali, seperti tarian tradisional dan gamelan. Visual yang ditampilkan juga khas Nusantara. Kendati demikian, Atlas Beach Club rutin mengundang DJ serta artis internasional.

3. Lokasi Strategis di Canggu dengan Pemandangan Sunset