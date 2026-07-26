Jepang 2026 untuk Keluarga: Kapan Bulan Paling Sepi, Paling Cantik, dan Paling Hemat?

JAKARTA - Bayangkan kamu menabung setahun, memesan tiket jauh-jauh hari, lalu tiba di Kyoto pada awal April. Bukannya menemui Sakura, tapi malah kerumunan pengunjung yang sangat padat yang berebut satu titik foto.

Sakura mekar, tapi anak rewel, orang tua kelelahan mengantre, dan dompet menipis lebih cepat dari perkiraan. Kalau kamu membawa anak dan lansia, target sebenarnya bukan "bulan paling indah", tapi "bulan paling minim antre dan paling waras untuk budget".

Nah, mari bedah tiga musim andalan, sakura, koyo, dan salju, dari sudut yang benar-benar kamu butuhkan: mana yang sepi, mana yang mahal, dan mana yang paling aman untuk stroller serta orang tua. Yuk, sesuaikan dengan prioritas keluarga Anda.

Kapan Musim Sakura Jepang 2026?

Untuk kota favorit keluarga seperti Tokyo, Osaka, dan Kyoto, puncak sakura periode 2025 hingga 2026 umumnya jatuh antara akhir Maret sampai awal April, meski tanggal pastinya bergeser tiap tahun mengikuti prakiraan resmi menjelang musim.

Yang sering luput: masa mekar penuh di satu kota hanya bertahan sekitar 7 sampai 10 hari. Artinya, itinerary yang cuma 3 sampai 4 hari sangat berisiko meleset. Idealnya, alokasikan 7 sampai 10 hari fleksibel agar peluang menyaksikan mekar sempurna lebih besar.

Kabar baiknya, sakura tetap jadi salah satu musim yang paling dicari keluarga. Biaya tiket, hotel, hingga paket tur memang berfluktuasi tiap tahun, jadi memesan lebih awal membantu keluarga yang sebelumnya mundur karena harga tinggi.

Jepang pun konsisten masuk daftar destinasi musim semi favorit wisatawan Indonesia. Singkatnya, sakura masih jadi primadona.

Untuk keluarga dengan stroller, pilih spot yang ramah anak. Di Tokyo, Taman Yoyogi punya area hijau luas dengan akses stroller-friendly dan umumnya buka dari pagi hingga sore, beralamat di 2-1 Yoyogikamizonocho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0052.