Awal Mula Vidi Aldiano Divonis Kanker, Hidup dengan 1 Ginjal Pascaoperasi

JAKARTA - Vidi Aldiano telah berjuang sejak 2019 lawan kanker ginjal hingga tutup usia. Bagaimana kronologinya?

Sebelum kepergiannya, Vidi diketahui telah lama berjuang melawan kanker ginjal yang pertama kali didiagnosis 6 tahun yang lalu.

Awalnya Vidi memeriksakan kondisi suaranya yang tiba-tiba menghilang. Namun setelah diperiksa oleh dokter ditemukan tekanan darahnya cukup tinggi. Hal itu dirasa janggal karena keluarganya tidak memiliki riwayat hipertensi.

Berangkat dari kecurigaan tersebut, Vidi menjalani pemeriksaan lanjutan. Berikut ini awal mula dan perjalanan penyakit Vidi Aldiano.

1. Kamis, 2 April 2019 : Anxiety Attack

Vidi bersama Raditya Dika mendapat sorotan netizen. Pada video tersebut, Vidi membahas soal anxiety attack atau serangan kecemasan yang sampai membuatnya pingsan.

Kepada awak media, Vidi pun membenarkan hal tersebut. Ia memang sudah memiliki penyakit tersebut sejak lama namun tak pernah berani bercerita bahkan kepada orang-orang terdekatnya.

"Beberapa bulan lalu gue mengalami anxiety attack yang parah banget mulai ngerasa this isn't right dari situ I seek help, masih nyari bantuan, masih berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri juga, masih self healing lah," kata Vidi saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

2. Jumat 13 Desember 2019 : Tiba-Tiba Umumkan Kanker Ginjal

Vidi Aldiano tiba-tiba saja mengumumkan bahwa ia mengidap kanker yang ada di bagian ginjal. Saat ini pelantun Nuansa Bening itu tengah menjalani operasi di sebuah rumah sakit Singapura.

Sebelum masuk ruang operasi, Vidi Aldiano menyempatkan diri membuat video tentang pengakuan penyakitnya tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan banyak orang mengenai alasannya bolak balik Jakarta-Singapura selama ini.

“Oktober lalu, gue didiagnosa. Awalnya cuma kista, tapi minggu lalu gue dapat kabar punya kanker,” kata Vidi Aldiano dalam video yang diunggah pada Jumat (13/12/2019).