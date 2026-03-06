HOME WOMEN TRAVEL

Suasana Madinah di Tengah Jakarta, Intip Pesona Payung Raksasa di Masjid Assahara

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |16:10 WIB
Suasana Madinah di Tengah Jakarta, Intip Pesona Payung Raksasa di Masjid Assahara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sekilas, pemandangan payung besar dengan hiasan ornamen khas Islami di pelataran masjid memang tampak seperti Masjid Nabawi di Madinah. Namun, siapa sangka kemegahan tersebut ternyata hadir di Masjid Assahara yang terletak di kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

Enam payung besar dengan ornamen yang indah dan hiasan lampu berwarna emas itu berdiri kokoh sehingga membuat para jamaah masjid yang berkunjung merasa takjub. Bukan tanpa alasan, para jamaah merasa sedang dibawa ke dalam suasana di Masjid Nabawi dengan adanya payung tersebut. Apalagi saat menjelang malam, semburat lampu berpadu dengan cahaya senja menambah keindahan payung besar tersebut.

Seperti yang dirasakan oleh Harlan, jamaah yang terbiasa melaksanakan ibadah shalat di Masjid Assahara. Ia menyebut ketika melihat payung dibuka, dirinya langsung teringat suasana di Madinah.

“Dengan adanya payung di Masjid As-Sahara seperti di Madinah, terlihat jadi bagus masjidnya. Ini mengobati rasa rindu kita akan Madinah, terlihat seperti di Madinah,” kata Harlan saat diwawancarai di Masjid Assahara.

Tidak hanya itu, ia menilai kehadiran payung tersebut bukan hanya sebagai hiasan atau daya tarik bagi jamaah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai peneduh bagi jamaah yang tidak mendapat tempat di dalam masjid saat momen-momen tertentu seperti hari besar Islam atau ibadah shalat Jumat.

      
Sejarah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang Berdampingan
Misteri Masjid Tiban di Pinggir Bengawan Solo Desa Tanggan Sragen
Sederet Hal Menarik dari Masjid Kubah Emas, Nomor 4 Anda Percaya?
Sederet Masjid dengan Arsitektur Unik, Ada di Indonesia Semua Loh
Masjid dengan Tiruan Kakbah di Makassar, Ibadah Serasa di Mekah
Masjid Apung di Jawa Barat Diperkirakan Selesai Akhir Tahun
