Berapa Bayaran yang Diterima oleh Pembaca Tarot atau Tarot Reader?

JAKARTA - Berapa bayaran yang diterima oleh pembaca tarot atau Tarot Reader? Selain zodiak, ramalan kartu tarot tengah marak di kalangan generasi muda. Banyak generasi milenial dan Gen Z beralih ke astrologi dan tarot sebagai bagian dari pertumbuhan emosional dan spiritual mereka.

Clinical Psychologist dr. Andrabrosh mengatakan, beberapa orang menyebutnya tren, tetapi dia percaya hal itu jauh lebih dalam dari sekadar tren.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak anak muda yang menjauh dari sistem kepercayaan yang mereka anut sejak kecil. Bukan karena pemberontakan, tetapi karena sistem tersebut tidak lagi terasa seperti rumah.

Sebaliknya, mereka membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih fleksibel, intuitif, dan jujur secara emosional. Mereka memilih untuk mengeksplorasi apa yang terasa tepat bagi mereka, dengan cara mereka sendiri.

“Menjadi dewasa muda saat ini sangatlah berat. Ada tekanan untuk memiliki kehidupan yang terencana, tetap produktif, dan terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya tidak,” tulis dia dalam blognya.

Lalu, berapakah bayaran yang diterima oleh pembaca tarot?

Berikut rincian perkiraan bayaran Tarot Reader di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber:

Tarif Per Sesi/Chat: Harga jasa baca tarot di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee berkisar antara Rp20.000 hingga Rp150.000+ untuk sesi chat atau bacaan ringan (3–9 kartu).

Tarif Konsultasi Langsung/Virtual: Sesi privat atau video call (VC) yang lebih mendalam sering kali dipatok lebih tinggi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000 lebih per sesi.

Tarif Tarot Reader Populer: Pembaca tarot yang terkenal atau profesional bisa menerima bayaran yang sangat tinggi, bahkan dilaporkan mencapai belasan juta rupiah per jam.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

