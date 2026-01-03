Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Ramalan Tarot Reader Populer di Kalangan Gen Z?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |19:30 WIB
Kenapa Ramalan Tarot Reader Populer di Kalangan Gen Z?
Kenapa Ramalan Tarot Reader Populer di Kalangan Gen Z? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa ramalan tarot reader populer di kalangan Gen Z? Selain zodiak, ramalan kartu tarot tengah marak di kalangan generasi muda. Banyak generasi milenial dan Gen Z beralih ke astrologi dan tarot sebagai bagian dari pertumbuhan emosional dan spiritual mereka.

Clinical Psychologist dr Andrabrosh mengatakan, beberapa orang menyebutnya tren, tetapi dia percaya hal itu jauh lebih dalam dari sekadar tren.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa semakin banyak anak muda yang menjauh dari sistem kepercayaan yang mereka anut sejak kecil. Bukan karena pemberontakan, tetapi karena sistem tersebut tidak lagi terasa seperti rumah.

Sebaliknya, mereka membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih fleksibel, intuitif, dan jujur secara emosional. Mereka memilih untuk mengeksplorasi apa yang terasa tepat bagi mereka, dengan cara mereka sendiri.

“Menjadi dewasa muda saat ini sangatlah berat. Ada tekanan untuk memiliki kehidupan yang terencana, tetap produktif, dan terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya tidak,” tulis dia dalam blognya.

Generasi milenial dan Gen Z tumbuh dewasa di tengah perubahan tanpa henti, kemerosotan ekonomi, meningkatnya masalah kesehatan mental, dan budaya digital yang jarang memberi mereka waktu untuk beristirahat. Banyak yang merasa kelelahan, cemas, dan tidak yakin ke mana harus melangkah selanjutnya.

“Namun, apa yang saya amati, baik dalam praktik saya maupun di dunia nyata, adalah bahwa alih-alih berpaling dari perasaan-perasaan itu, banyak orang justru beralih ke dalam diri. Mereka menggunakan alat-alat spiritual seperti astrologi dan tarot untuk memahami apa yang terjadi di dalam diri mereka. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk melihat lebih dekat,” kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gen Z Ramalan Tarot Ramalan Tarot
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/612/3168085/tarot-OkWL_large.jpg
Apa Arti Kartu Tarot The Hanged Man?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/612/3078691/tarot-nlaq_large.jpg
Ramalan Tarot Hari Ini: Fokus Pada Rencana untuk Hasil yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078311/tarot-9LIB_large.jpg
Ramalan Tarot Hari Ini: Kemampuan Berkomunikasi Jadi Kunci Suksesmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077883/ramalan_tarot-lZrm_large.jpg
Ramalan Tarot Hari Ini: Sikap Posesif Hanya Menghancurkan Relasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075183/tarot-KWYt_large.jpg
Ramalan Tarot Hari Ini: Jangan Ungkit Lagi Kesalahan Masa Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/612/3073385/ramalan_tarot-mLK9_large.jpg
Ramalan Tarot Hari Ini: Makanan Enak Tak Selalu Menyehatkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement