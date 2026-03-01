HOME WOMEN TRAVEL

Bandara King Fahd Arab Saudi Batalkan Seluruh Penerbangan Imbas Perang

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |15:02 WIB
Bandara King Fahd Arab Saudi Batalkan Seluruh Penerbangan Imbas Perang
Bandara King Fahd Arab Saudi Batalkan Seluruh Penerbangan Imbas Perang. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bandara Internasional King Fahd Arab Saudi atau King Fahd International Airport (KFIA) membatalkan semua penerbangan. Langkah itu diambil sebagai imbas perang antara Israel, Amerika Serikat dengan Iran. 

Hal tersebut diungkapkan oleh netizen dengan akun @prince_assaidy dalam dua unggahan Instagramnya pada Minggu (1/1/2026). Dalam unggahan video pertamanya, ia mengatakan bahwa awalnya penumpang hanya diberitahu bahwa akan terjadi kemungkinan keterlambatan atau pembatalan sejumlah penerbangan di bandara tersebut. 

“Info terkini dari bandara, saya di Dammam. Gara-gara perang, semua penerbangan delay atau ada kemungkinan cancel. Kemungkinan semua pesawat cancel efek dari perang semuanya terbengkalai,” kata dia dalam video unggahannya.

Tak berselang lama, ia memberikan kabar terbaru bahwa semua penerbangan di King Fahd International Airport dibatalkan dan ditutup. Ia juga mengungkapkan bahwa banyak dari penumpang yang telah tiba di bandara kebingungan akibat penutupan penerbangan.

“Fix seluruh penerbangan ditutup, seluruh penerbangan di-cancel. Semua orang kebingungan enggak tau sampai kapan,” tambah dia.

 

