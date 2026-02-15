Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Video Siswa SD di Kaltim Terima MBG Berupa Kelapa Utuh

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |07:08 WIB
Viral, Video Siswa SD di Kaltim Terima MBG Berupa Kelapa Utuh
Viral, Video Siswa SD di Kaltim Terima MBG Berupa Kelapa Utuh. (Foto: Layar tangkap FB Ivo Hatta)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya berupa makanan basah diganti dengan satu buah kelapa utuh yang dibagikan kepada siswa menggunakan kantong plastik.

Video tersebut viral setelah sebelumnya diunggah oleh akun Facebook bernama Ivo Hatta. Dalam video tersebut terlihat mobil SPPG yang mengantarkan kelapa utuh yang telah dibungkus kantong plastik satu per satu.

Kelapa tersebut kemudian dibagikan kepada para murid satu per satu. Terlihat para murid menerima kelapa tersebut dan membawanya pulang seperti baru berbelanja dari pasar.

Dalam video tersebut juga tertulis bahwa MBG yang diganti dengan kelapa utuh itu terjadi di SDN 001 Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 6 Februari 2026.

Dalam keterangan video tersebut, Ivo Hatta juga menuliskan bahwa penggantian MBG dengan kelapa tersebut diduga karena makanan basah yang biasa dibagikan melalui ompreng sudah habis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/51/3201803//bio_paulin-0Phm_large.jpg
Kisah Bio Paulin Minta Makan Siang Gratis ke Presiden Prabowo, Menunya Mewah Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201605//mbg-p2Bn_large.jpg
MBG Beri Dampak Besar, Penjualan Kendaraan hingga Omzet Petani Meroket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201513//polri-73VJ_large.jpg
Kapolri Target Bangun 1.500 SPPG Polri di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201486//mbg-awOs_large.jpg
MBG Mulai Beri Dampak pada Pengeluaran Rumah Tangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/320/3201445//presiden_prabowo-3ayA_large.png
Prabowo: Program MBG Telah Jangkau 60,2 Juta Orang, Serap Lebih dari 1 Juta Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201432//prabowo-J2su_large.jpg
Prabowo Beri Tanda Kehormatan 70 Tokoh Penggerak Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement