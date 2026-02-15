Viral, Video Siswa SD di Kaltim Terima MBG Berupa Kelapa Utuh

JAKARTA - Viral di media sosial, sebuah video menunjukkan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang biasanya berupa makanan basah diganti dengan satu buah kelapa utuh yang dibagikan kepada siswa menggunakan kantong plastik.

Video tersebut viral setelah sebelumnya diunggah oleh akun Facebook bernama Ivo Hatta. Dalam video tersebut terlihat mobil SPPG yang mengantarkan kelapa utuh yang telah dibungkus kantong plastik satu per satu.

Kelapa tersebut kemudian dibagikan kepada para murid satu per satu. Terlihat para murid menerima kelapa tersebut dan membawanya pulang seperti baru berbelanja dari pasar.

Dalam video tersebut juga tertulis bahwa MBG yang diganti dengan kelapa utuh itu terjadi di SDN 001 Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada 6 Februari 2026.

Dalam keterangan video tersebut, Ivo Hatta juga menuliskan bahwa penggantian MBG dengan kelapa tersebut diduga karena makanan basah yang biasa dibagikan melalui ompreng sudah habis.