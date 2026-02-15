Kiat ala Ade Rai Agar Buka Puasa di Awal Ramadhan Tak Kalap

JAKARTA - Awal puasa di bulan Ramadhan biasanya masih kalap, semua mau dimakan dan diminum. Padahal, puasanya sejatinya bisa menjadi momen untuk menjaga kesehatan tubuh.

Pada saat bulan suci, Metabolisme tubuh dapat bekerja lebih baik apabila pola makan dan asupan saat sahur serta berbuka dikelola dengan benar. Khususnya saat berbuka puasa, ada beberapa tips agar momen buka puasa tetap terkontrol demi menjaga kesehatan tubuh.

Cara ini diungkap oleh binaragawan Ade Rai. Ia membagikan tips sehat saat berbuka puasa agar tubuh tetap bugar selama bulan Ramadhan.

Berikut kiat buka puasa sehat ala Ade Rai yang bisa Anda lakukan di rumah, dilansir dari akun YouTube Dunia Ade Rai, Minggu (15/2/2026).

1. Olahraga Sebelum Berbuka

Pertama adalah melakukan olahraga atau workout ringan menjelang berbuka puasa. Tak perlu olahraga berat, gerakan ringan namun konsisten bisa Anda lakukan sebelum berbuka.

“Jadi sebelum buka, kita cardio exercise dulu. Nah, kardionya bisa pilih, mau pakai alat bantu atau pakai skipping saja,” ungkap Ade Rai.

Ia mengatakan, berolahraga sebelum berbuka puasa merupakan waktu yang tepat untuk membakar lemak. Setelah berpuasa selama lebih dari 10 jam, gula darah mulai menurun dan lemak akan dibakar menjadi sumber tenaga.