HOME WOMEN FOOD

ShopeeFood Deals Februari: Makan Mie Gacoan Cuma Rp1 hingga Bertabur Hadiah Fantastis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |15:19 WIB
ShopeeFood Deals Februari: Makan Mie Gacoan Cuma Rp1 hingga Bertabur Hadiah Fantastis
ShopeeFood Delas Live Spesial Rp1 Mie Gacoan. (Foto: dok ist)
JAKARTA - ShopeeFood kembali memanjakan pelanggan setianya melalui program ShopeeFood Deals Rp1 yang hadir pada Februari 2026. Dalam edisi ini, giliran penggemar Mie Gacoan yang berkesempatan untuk mendapatkan menu spesial Mie Gacoan dengan harga Rp1 di berbagai outlet Mie Gacoan, yang berlaku khusus pada 7 Februari 2026.

Berbeda dari edisi sebelumnya, kali ini ShopeeFood Deals Rp1 hadir dengan gebrakan baru yang lebih seru dan interaktif. Untuk pertama kalinya, ShopeeFood Deals Rp1 menghadirkan live streaming spesial menggunakan mobil keliling Jakarta.

Live streaming keliling ini akan memutari beberapa titik di Jakarta pada 7 Februari 2026. Pelanggan tak perlu khawatir, karena sesi live streaming tetap bisa ditonton melalui halaman ShopeeFood Deals di aplikasi Shopee.

Selain itu, melalui serangkaian giveaway ShopeeFood Deals Rp1, pelanggan setia ShopeeFood juga berpeluang membawa pulang hadiah utama berupa 2 unit iPhone 16, serta berbagai hadiah menarik lainnya seperti Dyson Airwrap, Nintendo, hingga Samsung Galaxy A32 5G.

Untuk mendapatkan beberapa hadiah menarik di atas, pelanggan setia ShopeeFood cukup mengikuti sesi live streaming ShopeeFood Deals pada 7 Februari 2026, pukul 11.00–19.00 WIB dan temukan mobil live streaming ShopeeFood Deals.

