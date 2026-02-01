Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kronologi Awal Mula Chiki Fawzi Diterima hingga Batal Jadi Petugas Haji 2026 

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |20:09 WIB
Kronologi Awal Mula Chiki Fawzi Diterima hingga Batal Jadi Petugas Haji 2026 
Kronologi Awal Mula Chiki Fawzi Diterima hingga Batal Jadi Petugas Haji 2026. (Foto : Chiki Fawzi)
JAKARTA - Chiki Fawzi gagal menjadi petugas Haji 2026 untuk kedua kalinya. Sebelumnya Chiki sempat mengalami drama dua kali didapuk menjadi petugas haji, namun berujung kandas ke Tanah Suci. 

Chiki Fawzi menceritakan awal mula dirinya menjadi petugas Haji setelah ditawari oleh Kementerian Haji untuk menjadi petugas pendamping haji. Petugas haji yang diemban Chiki lewat jalur penunjukan langsung pada 9 Januari 2026. 

Chiki bersama konten kreator lainnya kemudian langsung melakukan medical checkup dan kelengkapan administrasi lainnya.

"Beberapa influencer diundang Kemenhaj jadi petugas Haji jalur PL oleh tim Pak Wamen. Jadi, kami memang tidak test," ujarnya 

Pemberitahuannya baru beberapa hari sebelumnya, jadi memreka melakukan Medical Check up dahulu untuk keperluan form."Lalu bertemu Pak Wamenhaj," tutur Chika. 

Kesempatan ini disambut antusias oleh Chiki, mengingat dirinya pernah mencoba mendaftar secara mandiri tiga tahun lalu namun terkendala urusan birokrasi. 

Baginya, tawaran ini adalah perwujudan mimpi lama yang akhirnya terjawab melalui kolaborasi lintas sektor demi kepentingan umat.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
