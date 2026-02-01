Disebut-sebut Nebeng Haji, Begini Jawaban Chiki Fawzi

JAKARTA – Konten kreator sekaligus anak dari Ikang Fawzi, Chiki Fawzi, memberikan klarifikasi terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya soal pemberhentian dirinya sebagai petugas haji tanpa sebab.

Sejak kabar tersebut viral dan diungkapkan langsung oleh Chiki melalui akun Instagram-nya, banyak warganet menuding Chiki hanya memanfaatkan status petugas haji untuk “nebeng haji”. Tuduhan tersebut akhirnya dibantah Chiki melalui unggahan di Instagram pribadinya, @chikifawzi, dikutip Minggu (1/2/2026).

(Foto: Dok @Chiki Fawzi)

Dalam unggahan itu, Chiki menegaskan tidak ada sama sekali niat dirinya untuk “nebeng haji” melalui jalur petugas. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama konten kreator lainnya masuk dalam seleksi petugas pendamping haji melalui jalur penunjukan langsung dari kementerian.

“Bahkan aku dan teman-teman influencer tidak ikut tes CAT. Kami lewat penunjukan langsung. Perintilan petugas haji saja sudah disiapkan untuk saya,” tulis Chiki, dikutip Minggu (1/2/2026).