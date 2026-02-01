Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Disebut-sebut Nebeng Haji, Begini Jawaban Chiki Fawzi

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |18:03 WIB
Disebut-sebut Nebeng Haji, Begini Jawaban Chiki Fawzi
Disebut 'Nebeng Haji' Lewat Jalur Petugas, Chiki Fawzi Beri Klarifikasi. (Foto: IG Chikifawzi)
A
A
A

JAKARTA – Konten kreator sekaligus anak dari Ikang Fawzi, Chiki Fawzi, memberikan klarifikasi terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya soal pemberhentian dirinya sebagai petugas haji tanpa sebab.

Sejak kabar tersebut viral dan diungkapkan langsung oleh Chiki melalui akun Instagram-nya, banyak warganet menuding Chiki hanya memanfaatkan status petugas haji untuk “nebeng haji”. Tuduhan tersebut akhirnya dibantah Chiki melalui unggahan di Instagram pribadinya, @chikifawzi, dikutip Minggu (1/2/2026).

5 OOTD Hijab Modis Chiki Fawzi, (Foto: Instagram @chikifawzi)

(Foto: Dok @Chiki Fawzi)

Dalam unggahan itu, Chiki menegaskan tidak ada sama sekali niat dirinya untuk “nebeng haji” melalui jalur petugas. Ia menjelaskan bahwa dirinya bersama konten kreator lainnya masuk dalam seleksi petugas pendamping haji melalui jalur penunjukan langsung dari kementerian.

“Bahkan aku dan teman-teman influencer tidak ikut tes CAT. Kami lewat penunjukan langsung. Perintilan petugas haji saja sudah disiapkan untuk saya,” tulis Chiki, dikutip Minggu (1/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Haji Petugas Haji MCH Chiki Fawzi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/612/3198406//chika-OPYI_large.jpg
Dua Kali Dibatalkan Jadi Petugas Haji, Chiki Fawzi Move On Lanjut Promo Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197868//kpk_periksa_staf_asrama_haji_dan_eks_pejabat_kemenag-CzKO_large.jpg
Kasus Kuota Haji 2024, KPK Periksa Staf Asrama Haji dan Eks Pejabat Kemenag 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196754//menteri_haji_dan_umrah_mochammad_irfan_yusuf-gY8K_large.jpg
Menhaj Harap Tower Kampung Haji di Saudi Beroperasi 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194858//wakil_menteri_haji-1Gnq_large.jpg
Jumlah TNI-Polri Jadi PPIH 2026 Melonjak, Ini Kata Wamenhaj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194223//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-ADlx_large.jpg
Gus Irfan Pastikan Persiapan Haji 2026 Hampir Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194033//presiden_prabowo-Sgrj_large.jpg
Kampung Haji di Makkah, Kado Diplomasi Prabowo untuk Bangsa dan Umat Muslim
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement