Umat Hindu dari Medan Datang Langsung ke Murugan Temple untuk Rayakan Thaipusam

JAKARTA - Perayaan Hari Raya Thaipusam 2026 di Jakarta Murugan Temple, Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu (1/2/2026) berlangsung meriah. Umat Hindu yang hadir tak hanya Jakarta dan sekitarnya, tetapi juga menarik perhatian umat dari berbagai daerah di Indonesia.

Salah satunya Mega, umat Hindu asal Medan, yang datang khusus untuk mengikuti rangkaian upacara sakral tersebut. Mega mengaku telah rutin datang ke Jakarta Murugan Temple sejak pertama kali kuil tersebut diresmikan.

Menurutnya, perayaan Thaipusam menjadi perayaan yang berkesan dan sangat ditunggu karena hanya digelar setahun sekali.

“Dari tahun lalu, dari pertama kali peresmian kuil ini, saya sudah ke sini. Antusiasnya pasti lebih excited karena ini bukan perayaan yang setiap hari, tapi setahun sekali,” ujar Mega saat ditemui di lokasi pada Minggu (1/2/2026).

Ia menilai perayaan Thaipusam tahun ini lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran umat yang mencapai 1.000 orang itu membuat suasana ritual menjadi lebih penuh kebersamaan.