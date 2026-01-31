Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pakai Ganja, Onadio Leonardo Akui Pola Pikirnya Salah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |11:30 WIB
Pakai Ganja, Onadio Leonardo Akui Pola Pikirnya Salah
Pakai Ganja, Onadio Leonardo Akui Pola Pikirnya Salah (Foto: Instagram)
JAKARTA - Onadio Leonardo resmi bebas usai tiga bulan menjalani rehabilitasi di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia (Ultra), Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Usai bebas, Onad pun menceritakan bagaimana awalnya ia mengenal ganja hingga tersandung kasus tersebut.

Saat menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbuzier, Onad mengakui kebodohannya yang menganggap ganja sebagai pelarian yang wajar dari sebuah masalah. Bahkan, saat itu Onad berpikir bahwa jika ia memakai ganja, maka hanya akan merugikan dirinya sendiri.

Ia mengibaratkan hal tersebut seperti seseorang yang tidak memakai seatbelt saat berkendara. Jika kecelakaan terjadi, maka orang tersebutlah yang berada dalam bahaya.

"Gue tuh punya pola pikir yang salah. Gue pikir nyimeng (pakai ganja) sesekali tuh enggak apa-apa. Gue suka menganalogikan kayak lu pakai seatbelt deh. Gue pikir, 'yaelah cuma nyimeng doang', orang pakai seatbelt juga urusan masing-masing, dong. Ternyata gue salah," ujar Onad.

Namun, setelah menjalani tiga bulan rehabilitasi, Onad baru menyadari bahwa pemikirannya selama ini salah besar. Ia baru paham dampak yang juga turut dirasakan keluarganya ketika ia tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.

