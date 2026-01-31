Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Minuman Hangat Bisa Menaikkan Mood saat Hujan? Ini Jawaban Psikolog

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |12:05 WIB
Benarkah Minuman Hangat Bisa Menaikkan Mood saat Hujan? Ini Jawaban Psikolog
Benarkah Minuman Hangat Bisa Menaikkan Mood saat Hujan? Ini Jawaban Psikolog (Foto: Freepik)
JAKARTA – Saat hujan datang, sering kali kita merasakan perasaan stres, risih, bahkan mood yang tidak stabil karena kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh hujan itu sendiri. Namun, ada beberapa hal yang bisa menaikkan mood Anda saat hujan, seperti makanan dan minuman tertentu yang bisa Anda konsumsi.

Psikolog Klinis Forensik, Kasandra Putranto, membagikan beberapa rekomendasi makanan serta minuman yang cocok Anda konsumsi untuk menaikkan mood saat hujan.

Kasandra menyarankan agar kita mengonsumsi minuman hangat seperti teh, cokelat, atau kopi dengan takaran secukupnya saat hujan. Ia mengatakan, mengonsumsi minuman hangat bisa merangsang pelepasan endorfin dan menaikkan mood saat hujan.

“Minuman hangat memberi rasa nyaman secara fisik dan emosional. Cokelat hangat, khususnya, mengandung senyawa yang merangsang pelepasan endorfin,” kata Kasandra.

Jika Anda kurang menyukai minuman hangat yang mengandung manis, masih ada alternatif lain yang bisa Anda konsumsi, yaitu minuman herbal hangat seperti teh herbal, chamomile, jahe, dan peppermint.

