HOME WOMEN BEAUTY

Ini Pemenang Shopee Beauty Awards 2025, Deretan Produk Kecantikan Favorit Pengguna!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |11:00 WIB
Ini Pemenang Shopee Beauty Awards 2025, Deretan Produk Kecantikan Favorit Pengguna!
Shopee Beauty Awards 2025. (Foto: dok ist)
JAKARTA – Sebagai wujud apresiasi terhadap inovasi dan kualitas produk kecantikan yang terus berkembang di Tanah Air, Shopee kembali menggelar ajang penghargaan tahunan bergengsi, Shopee Beauty Awards 2025.

Lebih dari sekadar penghargaan, ajang ini hadir sebagai sumber inspirasi tren terkini bagi para beauty enthusiast dalam menavigasi dan menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melalui Shopee Beauty Awards, Shopee menegaskan komitmennya dalam mendukung ekosistem kecantikan digital yang inklusif dan berbasis konsumen, dengan menghadirkan ruang partisipatif bagi pengguna untuk menentukan sendiri produk kecantikan favorit berdasarkan pengalaman nyata.

Hingga berakhirnya periode voting pada 31 Desember 2025, jutaan suara telah terkumpul untuk menentukan produk favorit pengguna dalam kategori Most Voted Product.

Di sisi lain, apresiasi juga diberikan kepada jajaran pemenang di kategori Best Product, Best New Product, Best Local Brand, dan Best Premium Brand yang telah melalui proses seleksi ketat. Antusiasme ini turut menjadi representasi nyata dari preferensi, kepercayaan, serta dinamika tren kecantikan di Indonesia sepanjang tahun.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, “Shopee Beauty Awards 2025 kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi terhadap brand dan produk kecantikan yang telah mendapatkan kepercayaan konsumen."

