Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Pentingnya Keamanan Emosional Anak, Psikolog: Otak Tidak Bisa Belajar Optimal

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |01:34 WIB
Pentingnya Keamanan Emosional Anak, Psikolog: Otak Tidak Bisa Belajar Optimal
Pentingnya Keamanan Emosional Anak, Psikolog: Otak Tidak Bisa Belajar Optimal (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Di tengah tuntutan akademik yang kian tinggi, sekolah dan orang tua kerap berlomba mengejar nilai, peringkat, dan target capaian. Namun, di balik angka-angka tersebut, ada satu faktor penting yang sering luput diperhatikan, yakni rasa aman dan kenyamanan emosional anak. Tanpa hal itu, anak justru bisa kehilangan semangat belajar di sekolah.

“Otak anak tidak bisa belajar secara optimal saat ia berada dalam situasi bertahan hidup secara emosional,” tegas psikolog anak Anastasia Satriyo, M.Psi. Situasi emosional ini menjadi kunci untuk memahami mengapa banyak anak tampak sulit fokus, mudah cemas, atau kehilangan minat belajar di sekolah.

Anastasia menjelaskan, rasa aman muncul ketika anak merasa diterima, tidak dihakimi, dan tidak ditakuti, sehingga otaknya berada dalam kondisi siap belajar. Pada fase ini, bagian otak yang berperan dalam berpikir, memahami, dan memecahkan masalah dapat bekerja dengan baik. Anak menjadi lebih rileks, berani mencoba, dan tidak takut melakukan kesalahan.

Sebaliknya, ketika anak berada dalam tekanan—takut salah, takut dimarahi, takut dibandingkan, atau merasa dirinya “tidak cukup pintar”—yang aktif justru adalah mode bertahan hidup. “Dalam kondisi ini, anak mungkin terlihat malas, tidak fokus, atau menolak belajar. Padahal yang terjadi adalah otaknya sedang melindungi diri,” jelas Anastasia.

Karena itu, belajar sejatinya bukan hanya soal materi pelajaran. Belajar adalah proses relasional. Ada pertanyaan emosional yang selalu hadir di benak anak: Apakah di sini aku aman untuk mencoba?

Masalah muncul ketika sekolah dan lingkungan belajar terlalu menitikberatkan pada pencapaian akademik semata. Fokus berlebihan pada nilai, peringkat, dan target sering kali tanpa disadari menanamkan pesan bahwa anak hanya berharga ketika berprestasi. Anak pun belajar mengejar hasil, bukan memahami proses.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/31/612/2525489/sulit-konsentrasi-7-gerakan-ini-bantu-otak-bekerja-maksimal-F3s2wKxRql.jpg
Sulit Konsentrasi? 7 Gerakan Ini Bantu Otak Bekerja Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/12/298/2424092/6-makanan-pencegah-pikun-konsumsi-deh-selagi-muda-HeywNmwcV5.jpg
6 Makanan Pencegah Pikun, Konsumsi Deh Selagi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/22/612/2382057/studi-mencatat-pakai-pulpen-dan-kertas-lebih-tingkatkan-memori-dibanding-dengan-gadget-jUzL7CrSeH.jpg
Studi: Mencatat Pakai Pulpen dan Kertas Lebih Tingkatkan Memori Dibanding dengan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/09/612/2341667/jarang-sosialisasi-dengan-orang-lain-hati-hati-bikin-cepat-pikun-loh-yDtNN8yzq1.jpg
Jarang Sosialisasi dengan Orang Lain? Hati-Hati Bikin Cepat Pikun Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/06/612/2064114/bisakah-kamu-dapat-skor-sempurna-di-kuis-ini-5mvWrIln1K.jpg
Bisakah Kamu Dapat Skor Sempurna di Kuis Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/03/612/2063422/senam-otak-lewat-kuis-ini-dapat-skor-berapa-pCCR5hDrQM.jpg
Senam Otak lewat Kuis Ini, Dapat Skor Berapa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement