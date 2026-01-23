5 Tips Cegah Banjir Masuk ke Rumah

JAKARTA - Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, khususnya Jakarta, imbas hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Sejumlah kelurahan di Jakarta terendam banjir hingga mengganggu aktivitas warga.

Banjir masih menjadi masalah umum di banyak wilayah, terutama saat musim hujan. Air yang masuk ke rumah bukan hanya merepotkan, tetapi juga dapat merusak perabot, instalasi listrik, hingga membahayakan kesehatan.

Di tengah musim hujan dan potensi banjir, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah air masuk ke dalam rumah. Berikut lima tips praktis mencegah banjir masuk ke rumah, dirangkum Jumat (23/1/2026).

1. Tinggikan Lantai Rumah

Langkah pertama adalah meninggikan lantai rumah. Jika memungkinkan, buat lantai rumah lebih tinggi dari permukaan tanah atau jalan di sekitarnya. Perbedaan ketinggian ini membantu menahan air agar tidak mudah mengalir masuk ke dalam rumah, terutama saat hujan deras.

2. Perbaiki dan Bersihkan Saluran Air

Memperbaiki saluran air juga dapat membantu mencegah banjir masuk ke dalam rumah. Saluran air yang tersumbat menjadi salah satu penyebab utama genangan. Pastikan selokan di sekitar rumah selalu bersih dari sampah, daun, dan lumpur. Lakukan pengecekan secara rutin agar aliran air tetap lancar.

3. Pasang Penahan Air di Pintu dan Ventilasi