Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Alasan Moms Harus Segera Mandi Usai Terkena Banjir

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |21:18 WIB
Ini Alasan Moms Harus Segera Mandi Usai Terkena Banjir
Ini Alasan Moms Harus Segera Mandi Usai Terkena Banjir
A
A
A

JAKARTA - Banjir tengah melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek usai curah hujan tinggi. Beberapa wilayah dan ruas jalan di Jakarta tergenang banjir saat hujan deras. Masyarakat pun diimbau lebih waspada di tengah cuaca buruk yang melanda.

Sementara itu, banjir juga patut diwaspadai akibat banyaknya penyakit yang mengintai. Salah satu yang harus diwaspadai masyarakat ialah penyakit leptospirosis yang bisa menyerang usai seseorang terkena air banjir.

Melansir laman Centers of Disease Control and Prevention, Senin (7/7/2025), leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditemukan di air atau tanah yang terkontaminasi. Bakteri ini dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan dan manusia.

Meski terdengar sepele, bakteri yang bisa menyerang manusia dari bencana banjir ini perlu diwaspadai. Bakteri tersebut bisa membuat seseorang mengalami beberapa keluhan seperti demam, sesak napas, gangguan hati hingga kematian.


Apa yang Dirasakan Bila Terkena Leptospirosis

Biasanya diperlukan waktu 2-30 hari untuk sakit setelah kontak dengan bakteri penyebab leptospirosis. Penyakit ini dapat terjadi dalam dua fase. Pada fase pertama, penderita mungkin mengalami demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, muntah, atau diare.

Orang tersebut mungkin merasa lebih baik untuk sementara waktu namun kemudian kembali jatuh sakit. Beberapa orang mungkin menderita fase kedua yang lebih parah dengan gagal ginjal atau hati, radang selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang (meningitis).

Penyakit leptospirosis bisa berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Tanpa pengobatan, pemulihan dari penyakit ini mungkin memerlukan waktu beberapa bulan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/612/3119605/potret_ziva_magnolya_kerja_bakti_bersihkan_sisa_lumpur_banjir-5goc_large.jpg
Potret Ziva Magnolya Kerja Bakti Bersihkan Sisa Lumpur Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/23/612/2367010/tanggulangi-banjir-tak-cukup-dengan-pengelolaan-sampah-semata-XUgLh9ltKI.jpg
Tanggulangi Banjir, Tak Cukup dengan Pengelolaan Sampah Semata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/20/612/2365521/viral-pengantin-di-bekasi-nikah-banjir-banjiran-niat-banget-0vgmvCnWni.jpeg
Viral! Pengantin di Bekasi Nikah Banjir-banjiran, Niat Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/20/612/2365475/tips-anti-kebanjiran-ala-orang-depok-modal-tripleks-dan-lilin-aC3YvUUFqn.jpeg
Tips Anti-kebanjiran ala Orang Depok, Modal Tripleks dan Lilin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/20/481/2365298/waspada-impetigo-saat-banjir-infeksi-yang-buat-kulit-melepuh-WmMZZ8hxai.jpeg
Waspada Impetigo saat Banjir, Infeksi yang Buat Kulit Melepuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/20/612/2365254/ganggu-kesehatan-mental-korban-banjir-lebih-mudah-kena-covid-19-hxpweQQaOl.jpeg
Ganggu Kesehatan Mental, Korban Banjir Lebih Mudah Kena Covid-19?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement