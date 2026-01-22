Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menkeu Purbaya Jajal Ayam Afrika di Jalan Kebon Sirih 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |11:21 WIB
Menkeu Purbaya Jajal Ayam Afrika di Jalan Kebon Sirih 
Menkeu Purbaya Jajal Ayam Afrika di Jalan Kebon Sirih. (Foto: TikTok Menkeu Purbaya)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kerap kali jajan di kaki lima dan tempat makan UMKM. Kali ini Menkeu Purbaya kedapatan menjajal Ayam Afrika yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 

"Saya gak paham kenapa disebut Ayam Afrika. Sambelnya lumayan pedes, ada juga kaya sambel kemiri, gurih enak," ujarnya, seperti dikutip dari akun TikTok Purbaya, Kamis (22/1/2026). 

Menurut Menkeu Purbaya, ayam goreng-nya enak. Ayam tersebut disajikan dengan Bawang Bombay goreng, gurih, enak. 

Tampa malu-malu, Menkeu Purbaya makan tanpa sendok alias dengan tangan. Menurutnya, Ayam Afrika rasanya enak. Hanya saja kurang pedas. Kendati demikian Menkeu Purbaya habis dua porsi ayam. "Sendiri dua (porsi) ayam. Biar kuat," ujarnya sambil tertawa malu.  

Selain itu Purbaya juga mencicipi pisang goreng, yang menurutnya memiliki raya yang enak. Bahkan Menkeu Purbaya tampak menambah. 

 

Halaman:
1 2
      
