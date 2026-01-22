Mengenal Candi Borobudur sebagai Destinasi Wisata Budaya, Ini yang Perlu Diperhatikan!

JAKARTA - Candi Borobudur, sebagai salah satu situs warisan dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, memiliki pesona luar biasa yang menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Tidak hanya sebagai tempat ibadah umat Buddha, tetapi juga sebagai salah satu keajaiban dunia yang memadukan seni, arsitektur, dan sejarah yang kaya.

Sebagai destinasi wisata budaya, Candi Borobudur menawarkan pengalaman yang lebih dari sekadar wisata biasa, melainkan juga sebuah perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam.

Dengan fasilitas yang semakin berkembang dan aturan kunjungan yang jelas, Candi Borobudur kini dapat dinikmati oleh lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut adalah ulasan lengkap mengenai daya tarik, aturan kunjungan, serta waktu terbaik untuk mengunjungi Candi Borobudur.

1. Daya Tarik Candi Borobudur

Sebagai salah satu tempat wisata utama di Indonesia, Candi Borobudur menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya yang ingin menyaksikan keindahan arsitektur serta belajar mengenai sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap reliefnya.

Candi ini terdiri dari sembilan tingkat, dengan lima tingkat berbentuk persegi dan empat tingkat berbentuk lingkaran, yang mencerminkan perjalanan spiritual umat Buddha menuju pencerahan. Setiap tingkat memiliki relief yang menggambarkan kehidupan, ajaran, dan perjalanan spiritual, mulai dari kehidupan duniawi hingga mencapai pencerahan di tingkat tertinggi.

Salah satu momen terbaik di Candi Borobudur adalah saat matahari terbit, dimana pengunjung dapat menyaksikan pemandangan indah dari puncak candi yang dikelilingi oleh kabut dan panorama alam yang menakjubkan. Tidak hanya itu, Candi Borobudur juga menjadi tempat yang tepat untuk belajar lebih dalam tentang budaya dan sejarah Indonesia.

2. Aturan Kunjungan di Candi Borobudur