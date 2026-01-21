Profil dan Biodata Manohara Odelia Pinot, yang Diterpa Isu child grooming dan KDRT

Profil dan biodata Manohara Odelia Pinot, yang diterpa isu child grooming dan KDRT. Profil Manohara, Artis Cantik yang Putuskan Hubungan dengan Ibunda.



Nama selebritis Manohara kembali menjadi perbincangan netizen. Baru-baru, keretakan hubungan Mano debgan sang ibunda, Daisy Fajarina terungkap ke publik hingga momen Mano mengungkap deretan sikap toxic ibunda padanya.



Hal ini bermula saat Mano merespon komentar fake akun di media sosialnya yang diduga dikelola oleh sang ibunda. Wanita 33 tahun itu secara terbuka menyebut ibunya sebagai sosok dengan Narcissistic Personality Disorder (NPD).



Profil Manohara



Manohara Odelia Pinot dikenal sebagai model dan selebritis Indonesia yang mulai populer sejak usia remaja. Wanita kelahiran Jakarta 28 Februari 1992 ini sering muncul di berbagai majalah mode dan iklan, yang kemudian membuka jalan ke dunia hiburan. Ia juga sempat terlibat dalam beberapa proyek akting dan aktivitas di industri kreatif.



Kecantikan Manohara pun jadi salah satu yang memukau publik Tanah Air. Wanita blasteran Indonesia-Amerika ini memiliki paras memukau dan banyak diidolakan netizen, termasuk saat dirinya berusia remaja.



Nama Manohara mendapat perhatian luas publik Indonesia setelah pernikahannya dengan seorang bangsawan dari Malaysia, Tengku Muhammad Fakhry Petra, pada 2009.



Pernikahan tersebut, yang semula menarik perhatian karena latar belakang berbeda, harus berujung pada perpisahan dan polemik hingga kabar dirinya disandera di Negeri Jiran.