HOME WOMEN FOOD

5 Minuman Hangat Favorit untuk Menemani Musim Hujan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |18:17 WIB
5 Minuman Hangat Favorit untuk Menemani Musim Hujan
5 Minuman Hangat Favorit untuk Menemani Musim Hujan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Musim hujan sering membawa udara dingin dan suasana yang menenangkan. Saat rintik hujan turun, menikmati minuman hangat bisa menjadi cara sederhana namun efektif untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan kenyamanan.

Selain memberi kehangatan, minuman hangat juga dapat membantu menjaga imunitas tubuh, terutama di tengah cuaca dingin yang kerap menjadi faktor pemicu flu.

Berikut lima pilihan minuman hangat yang cocok dinikmati saat musim hujan, dikutip, Senin (19/1/2026).

1. Teh Jahe
Teh jahe merupakan minuman klasik yang sangat populer saat cuaca dingin. Jahe memiliki sifat menghangatkan tubuh dan membantu melancarkan peredaran darah. Aroma khasnya juga dapat membantu meredakan masuk angin serta rasa tidak nyaman di tenggorokan.

2. Wedang Jahe
Berbeda dengan teh jahe biasa, wedang jahe umumnya disajikan dengan tambahan gula merah, serai, dan daun pandan. Minuman tradisional Indonesia ini tidak hanya menghangatkan tubuh, tetapi juga memberikan rasa manis dan aroma yang menenangkan.

 

Halaman:
1 2
      
