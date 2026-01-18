Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Keringkan Baju Pakai Magic Com Saat Cuaca Musim Hujan 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |07:12 WIB
Viral Keringkan Baju Pakai Magic Com Saat Cuaca Musim Hujan 
Viral Keringkan Baju Pakai Magic Com Saat Cuaca Musim Hujan. (Foto: Annisaalankds)
JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan teknik mengeringkan baju menggunakan alat memasak nasi atau magic com. Video tersebut mengundang pro dan kontra di kalangan netizen.

“Cara jitu agar baju cepat kering,” demikian kalimat pembuka pemilik akun Annisaalankds dalam video yang viral tersebut, seperti dikutip Minggu (18/1/2026).

Annisaalankds memberikan tutorial mengeringkan baju dengan magic com. Langkah pertama, pakaian dicuci lalu dikeringkan menggunakan mesin cuci. Setelah itu, pakaian dimasukkan ke dalam magic com.

“Masukkan pakaian selama 15 menit,” tegas pemilik akun tersebut.

Setelah diproses di dalam magic com, pakaian menjadi hangat dan tidak dingin, kemudian dilanjutkan dengan proses penyetrikaan. Menurutnya, mengeringkan pakaian menggunakan magic com bisa menjadi salah satu solusi saat cuaca sedang tidak bersahabat.

Video berdurasi 13 detik ini pun langsung viral. Kolom komentar dipenuhi beragam tanggapan dari netizen. Ada yang mengaku pernah melakukan hal serupa, ada pula yang menyayangkan baru mengetahui cara tersebut. Meski demikian, Annisaalan mengingatkan agar metode ini tidak dipraktikkan. Berikut komentarnya :  

 

