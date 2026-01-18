Kawasan Kota Tua Jakarta Jadi Destinasi Favorit Wisatawan Habiskan Libur Panjang Isra Miraj 2026

JAKARTA - Ribuan pengunjung mulai memadati kawasan wisata sejarah Kota Tua, Jakarta Barat. Wisatawan lokal maupun luar daerah datang untuk menghabiskan masa libur panjang Isra Miraj 2026/1447 H.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan pengunjung sudah memadati kawasan Kota Tua sejak siang hari. Arus wisatawan mengalir deras dari pintu masuk Stasiun Jakarta Kota serta kantong-kantong parkir di sekitar Jalan Kunir.

(Suasana Kota Tua. Foto: Mei sada Sirait)

Cuaca yang cukup terik tidak menyurutkan antusiasme wisatawan untuk menikmati bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua. Landmark Museum Fatahillah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung.

Selain itu, wisatawan juga menikmati berbagai destinasi lain, seperti sensasi menaiki sepeda ontel yang menjadi salah satu primadona. Titik-titik foto dengan latar belakang Museum Fatahillah dan Museum Seni Rupa pun dipenuhi antrean warga yang ingin mengabadikan momen.