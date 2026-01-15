Kini Anak Tak Bisa Sembarangan Pakai Roblox, Harus Verifikasi Orangtua

Anak Tak Bisa Sembarangan Pakai Roblox, Kini Harus Verifikasi Orangtua. (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Platform game Roblox kini memperketat aturan penggunanya. Roblox mewajibkan seluruh pengguna melakukan verifikasi usia sebelum dapat mengakses fitur chat.

Kebijakan ini diterapkan secara global, termasuk di Indonesia, untuk memperkuat keamanan interaksi digital, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Melalui kebijakan ini, Roblox tercatat sebagai platform game online pertama yang mewajibkan verifikasi usia bagi seluruh pengguna untuk menggunakan fitur chat.

Dikutip Corp Roblox, Kamis (15/1/2026) tujuannya adalah memastikan komunikasi yang dilakukan dalam game sesuai dengan kelompok umur, sekaligus membatasi interaksi antara pengguna dewasa dan anak di bawah umur.

Di Indonesia, anak-anak berusia di bawah 13 tahun diwajibkan mendapatkan persetujuan orangtua sebelum menjalani proses verifikasi usia agar dapat mengakses fitur chat. Hal ini sejalan dengan regulasi perlindungan anak yang berlaku di Tanah Air.