Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Main Roblox Diperketat, Ini Aturan yang Baru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |18:01 WIB
Main Roblox Diperketat, Ini Aturan yang Baru
Main Roblox Diperketat, Ini Aturan yang Baru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Platform game Roblox kini memperketat aturan penggunanya. Roblox mewajibkan seluruh pengguna melakukan verifikasi usia sebelum dapat mengakses fitur chat. 

Di Indonesia, anak-anak berusia di bawah 13 tahun diwajibkan mendapatkan persetujuan orangtua sebelum menjalani proses verifikasi usia agar dapat mengakses fitur chat. Hal ini sejalan dengan regulasi perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. 

"Lebih dari 50 persen pengguna aktif di negara-negara tersebut telah menyelesaikan proses verifikasi usia. Secara global, puluhan juta pengguna tercatat telah melakukan verifikasi," demikian dikutip dari Corp Roblox, Kamis (15/1/2026). 

Proses verifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan hanya dalam hitungan detik menggunakan smartphone. Untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas, verifikasi dapat dilakukan menggunakan kartu identitas resmi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/629/3195607//roblox-EreI_large.jpg
Kini Anak Tak Bisa Sembarangan Pakai Roblox, Harus Verifikasi Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/16/3194968//pubg_mobile-Dk4V_large.jpeg
Kapan Reset Season PUBG 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193792//roblox-iMYr_large.jpg
Tips Dapat Uang dari Roblox yang Legal dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/16/3194780//pubg_mobile_x_peaky_blinders-tk7V_large.jpeg
PUBG MOBILE Umumkan Kolaborasi dengan Peaky Blinders, Mainkan Keluarga Shelby di Battlegrounds
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/16/3189587//mnc_games-F7Cu_large.jpg
Menggebrak dengan The God of Highschool: Legends, Bos ITOXI Asal Korsel: Yakin, Jadi Game Top di RI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/16/3189538//mnc_games_dan_itoxi_luncurkan_game_the_god_of_highschool_legends-Bakt_large.jpg
Saksikan Launching Gim The God of Highschool: Legends yang Ditunggu Gen Z, Hary Tanoesoedibjo Semringah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement