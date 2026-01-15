Main Roblox Diperketat, Ini Aturan yang Baru

JAKARTA - Platform game Roblox kini memperketat aturan penggunanya. Roblox mewajibkan seluruh pengguna melakukan verifikasi usia sebelum dapat mengakses fitur chat.

Di Indonesia, anak-anak berusia di bawah 13 tahun diwajibkan mendapatkan persetujuan orangtua sebelum menjalani proses verifikasi usia agar dapat mengakses fitur chat. Hal ini sejalan dengan regulasi perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

"Lebih dari 50 persen pengguna aktif di negara-negara tersebut telah menyelesaikan proses verifikasi usia. Secara global, puluhan juta pengguna tercatat telah melakukan verifikasi," demikian dikutip dari Corp Roblox, Kamis (15/1/2026).

Proses verifikasi dapat dilakukan dengan mudah dan hanya dalam hitungan detik menggunakan smartphone. Untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas, verifikasi dapat dilakukan menggunakan kartu identitas resmi.