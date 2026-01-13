Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Andien Aisyah Nyaris Lompat di Jalan Tol Saat Alami Hubungan Toxic Mirip Aurelie Moeremans

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |18:35 WIB
Andien Aisyah Nyaris Lompat di Jalan Tol Saat Alami Hubungan Toxic Mirip Aurelie Moeremans
Andien Aisyah Nyaris Lompat di Jalan Tol Saat Alami Hubungan Toxic Mirip Aurelie Moeremans. (Foto: IG Andien Aisyah)
A
A
A

JAKARTA - Andien Aisyah mengaku memiliki pengalaman seperti Aurelie Moeremans. Pengalaman Aurelie yakni grooming yang diungkapkan dalam buku Broken Strings. 

‎"Membaca memoirnya Aurelie, ngingetin terhadap kekerasan dalam hubungan yang pernah gue alami. Berkali-kali. Dulu gue dibuat percaya bahwa orang dari latar belakang keluarga yang “carut marut” seperti gue, nggak pantes dan nggak seharusnya dapet pasangan yang baik2, " tulis Andien pada Senin (12/1/2026). 

‎Saat membalas komentar warganet, Andien juga menjelaskan detail kekerasan yang dialaminya dulu. Dia mengaku dipukul, ditendang dan membuatnya hampir nekat melompat dari mobil yang saat itu berada di jalan tol. ‎

‎Kala itu Andien berpikir lebih baik terjatuh di jalan tol, daripada harus ikut ke rumah mantan kekasihnya dan tak tahu apa yang akan terjadi sesampianya di sana. Kesamaan pengalaman pahit yang dialami Andien membuatnya tak habis pikir pada para pelaku kekerasan. 

‎‎"Sama bangetttt.. Habis dipukul, ditendang, sampe aku buka pintu di jalan tol, sepatu udah jatoh sebelah. Aku pikir waktu itu mendingan aku jatuh guling-guling di jalan tol ketimbang aku ikut dia sampai rumahnya dan belum tau nasibku bakalan gimana," tulisnya. 

 

Halaman:
1 2
      
