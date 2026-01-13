Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Andien Aisyah Akui Korban Hubungan Toxic seperti Aurelie Moeremans

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |18:04 WIB
Andien Aisyah Akui Korban Hubungan Toxic seperti Aurelie Moeremans
Andien Aisyah Akui Korban Hubungan Toxic seperti Aurelie Moeremans. (Foto: Okezone)
JAKARTA - ‎Buku digital berjudul Broken Strings yang ditulis Aurelie Moeremans tak hanya mendapat reaksi dari warganet. Sederet publik figur juga turut membaca dan memberikan reaksinya terhadap buku yang mengisahkan masa lalu pilu dari Aurelie. 

‎‎Setelah Hesti Purwadinata yang bereaksi, kini musisi Andien Aisyah juga turut berkomentar. Penyanyi 'Mentari' tersebut ternyata memiliki pengalaman serupa dengan Aurelie. 

Aurelie Moeremans

(Aurelie Moeremans. Foto : IG Aurelie Moeremans) 

‎Dalam cuitannya di X @andienaisyah, ia mengaku merasa relate dengan kisah Aurelie karena pernah berada dalam sebuah hubungan asmara yang toxic. Di mana hubungan itu membuat Andien merasa bahwa latar belakang keluarganya yang tidak harmonis, membuatnya tak layak mendapatkan pasangan yang baik. 

‎‎"Membaca memoirnya Aurelie, ngingetin terhadap kekerasan dalam hubungan yang pernah gue alami. Berkali-kali. Dulu gue dibuat percaya bahwa orang dari latar belakang keluarga yang “carut marut” seperti gue, nggak pantes dan nggak seharusnya dapet pasangan yang baik-baik, " tulis Andien dikutip Selasa (13/1/2026). 

 

