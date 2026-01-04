Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |07:01 WIB
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awa (Foto: Instagram Mayaouldina)
A
A
A

JAKARTA - Kisah memprihatinkan menimpa seorang wanita yang mengaku kecanduan menggunakan skincare abal-abal. Namun ternyata krim tersebut mengandung merkuri. 

Pemilik akun dengan nama Mayaouldina berbagi pengalaman awal mula menggunakan skincare abal-abal. Krim tersebut banyak diiklankan, dan dia percaya dengan krim tersebut. 

Pada awal penggunaan, mukanya berubah dengan cepat seperti yang diharapkan, yakni putih dan glowing. Dia pun terus menggunakan skincare tersebut dan tak bisa lepas sehingga akhirnya kecanduan. 

Namun, lambat laut kulit mukanya menjadi tipis. Tidak hanya itu, wajahnya pun menjadi berwarna kemerahan seperti habis ditampar. 

Sadar dengan kondisi tersebut, dia pun menghentikan penggunaan skincare tersebut. Namun, sayangnya kulit sudah kecanduan dan memiliki efek samping setelah berhenti. 

Wajah yang semua mulus, mulai memiliki masalah kulit. Jerawat mulai timbul di permukaan kulit. Kulit wajah pun menjadi berwarna cokelat. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/194/3193485//gamis_rimpi_lepas-HyDW_large.jpg
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/482/3193477//dr_dion-DoeN_large.jpg
Viral Goreng Telur dengan Air dan Daun Pisang, Dokter Sebut Bisa Hemat Kalori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/612/3193471//miss_vietnam-yTpe_large.jpg
Miss World Vietnam 2023 Magang di Dior Bandara, Ini Apresiasi Mengejutkan sang CEO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/65/3193459//miss_world-iBLX_large.jpg
Mahasiswa Cantik yang Magang Jadi SPG Ini Ternyata Miss World Vietnam 2023
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement