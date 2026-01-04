Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal

JAKARTA - Kisah memprihatinkan menimpa seorang wanita yang mengaku kecanduan menggunakan skincare abal-abal. Namun ternyata krim tersebut mengandung merkuri.

Pemilik akun dengan nama Mayaouldina berbagi pengalaman awal mula menggunakan skincare abal-abal. Krim tersebut banyak diiklankan, dan dia percaya dengan krim tersebut.

Pada awal penggunaan, mukanya berubah dengan cepat seperti yang diharapkan, yakni putih dan glowing. Dia pun terus menggunakan skincare tersebut dan tak bisa lepas sehingga akhirnya kecanduan.

Namun, lambat laut kulit mukanya menjadi tipis. Tidak hanya itu, wajahnya pun menjadi berwarna kemerahan seperti habis ditampar.

Sadar dengan kondisi tersebut, dia pun menghentikan penggunaan skincare tersebut. Namun, sayangnya kulit sudah kecanduan dan memiliki efek samping setelah berhenti.

Wajah yang semua mulus, mulai memiliki masalah kulit. Jerawat mulai timbul di permukaan kulit. Kulit wajah pun menjadi berwarna cokelat.