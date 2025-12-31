Merayakan Tahun Baru Sendirian, Ini 3 Strategi Agar Tak Kesepian

Merayakan Tahun Baru Sendirian, Ini 3 Strategi Agar Tak Kesepian. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ada kalanya merayakan Tahun Baru tak bisa pulang ke rumah dan harus dilalui sendirian di kos atau di perantauan. Jangan khawatir, ada strategi agar kamu tetap bisa memaknai Tahun Baru dengan positif.

Momen pergantian tahun kerap identik dengan kebersamaan, tawa, dan perayaan meriah. Namun, kondisi tertentu seperti pekerjaan, jarak, atau keadaan finansial membuat sebagian orang harus melewati malam Tahun Baru sendirian.

Meski demikian, merayakan Tahun Baru seorang diri bukan berarti kehilangan makna. Justru, momen ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengenal diri sendiri, beristirahat sejenak dari hiruk pikuk, dan menyambut awal tahun dengan lebih tenang.

Agar tak berujung merasa kesepian, Ladies bisa mengikuti beberapa tips merayakan Tahun Baru sendirian berikut ini. Berikut di antaranya, melansir dari laman BetterHelp, Rabu (31/12/2025).

1. Temukan Koneksi

Meskipun kamu tidak memiliki rencana tatap muka untuk Malam Tahun Baru, kamu tetap dapat melawan rasa kesepian dengan terhubung secara virtual.

Misalnya, dengan tetap menghubungi teman atau anggota keluarga meskipun terpisah jarak. Panggilan suara atau video dapat membantumu menjembatani jarak fisik dan tetap merasa terhubung dengan orang-orang tercinta.

Merayakan Malam Tahun Baru bersama teman dekat dan keluarga secara tatap muka memang kerap menjadi tradisi. Namun, kamu tidak memiliki kewajiban untuk selalu bersosialisasi.

Menetapkan niat untuk menerima kesendirian dapat membantu mengubah sudut pandang dan melawan FOMO (fear of missing out) atau rasa takut ketinggalan.

Kamu bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan diri sendiri dan fokus pada hal-hal yang disukai. Malam Tahun Baru juga menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan pencapaian selama setahun terakhir dan menetapkan tujuan baru.

Bahkan ketika menghadapi kesepian atau keterasingan, kamu bisa belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri.