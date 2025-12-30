Viral, Bayi 3 Bulan Menangis di Kamar Kost Tengah Malam Tanpa Orangtua

JAKARTA - Viral seorang bayi yang diperkirakan berusia tiga bulan menangis sendirian di dalam kamar kos. Bayi tersebut menangis hingga tengah malam.

Nahasnya, bayi itu diketahui berada di dalam kamar yang terkunci dari luar, sehingga mengundang perhatian warga sekitar.

Tangisan bayi yang tak kunjung berhenti membuat warga penasaran dan akhirnya mendatangi kamar kos tersebut. Tujuannya untuk memastikan keselamatan sang bayi.

Perekam video mengatakan bayi itu ditinggal ibunya yang harus bekerja pada malam hari. Sang ibu tidak memiliki keluarga untuk menitipkan anaknya dan berada dalam keterbatasan ekonomi.

“Kedua orang tuanya merupakan pendatang dan tidak memiliki keluarga di Makassar untuk menitipkan bayinya,” demikian dikutip dari akun TikTok @FYPage_94, Rabu (31/12/2025).

Saat orang tersebut masuk ke dalam kamar, bayi itu langsung terdiam.

