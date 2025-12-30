Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral, Bayi 3 Bulan Menangis di Kamar Kost Tengah Malam Tanpa Orangtua 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |07:07 WIB
Viral, Bayi 3 Bulan Menangis di Kamar Kost Tengah Malam Tanpa Orangtua 
Viral, Bayi 3 Bulan Menangis di Kamar Kost Tengah Malam Tanpa Orangtua. (Foto: TikTok @FYPage_94)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang bayi yang diperkirakan berusia tiga bulan menangis sendirian di dalam kamar kos. Bayi tersebut menangis hingga tengah malam.

Nahasnya, bayi itu diketahui berada di dalam kamar yang terkunci dari luar, sehingga mengundang perhatian warga sekitar.

Tangisan bayi yang tak kunjung berhenti membuat warga penasaran dan akhirnya mendatangi kamar kos tersebut. Tujuannya untuk memastikan keselamatan sang bayi.

Perekam video mengatakan bayi itu ditinggal ibunya yang harus bekerja pada malam hari. Sang ibu tidak memiliki keluarga untuk menitipkan anaknya dan berada dalam keterbatasan ekonomi.

“Kedua orang tuanya merupakan pendatang dan tidak memiliki keluarga di Makassar untuk menitipkan bayinya,” demikian dikutip dari akun TikTok @FYPage_94, Rabu (31/12/2025).

Saat orang tersebut masuk ke dalam kamar, bayi itu langsung terdiam.

Berikut ini komentar netizen:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/612/3192479//alkohol-anWz_large.jpg
Viral Fenomena Tak Biasa, Antrean Pengunjung Toko Alkohol di Arab hingga Mengular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517//tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192506//pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-2KDZ_large.jpg
Viral Pemotor Merokok saat Berkendara, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/482/3192440//ayu_aulia-w5RM_large.jpg
Ayu Aulia Curhat Alami Depresi Terima Hujatan Usai Dilantik Jadi Tim Kreatif GBN-MI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/612/3192297//gak_boleh_bawa_tumbler-H9k2_large.jpg
Viral Resto Milik Influencer Larang Pengunjung Bawa Tumbler, Jadi Perdebatan Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192266//viral-wIAb_large.jpg
Anies Baswedan Hadiri Reuni UGM Lintas Angkatan, Netizen: Ijazahnya Asli Semua Bah?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement