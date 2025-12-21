Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Hati-Hati Tren Kuku Cantik Ini Punya Risiko Kesehatan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |09:10 WIB
Hati-Hati Tren Kuku Cantik Ini Punya Risiko Kesehatan
Hati-Hati Tren Kuku Cantik Ini Punya Risiko Kesehatan (Foto: TIkTok)
JAKARTA - Tren kuku terbaru yang marak di tahun 2025 diramaikan dengan gel cure press-on nails. Kuku ini mudah dipasang dan hasilnya tahan lama seperti gel manicure tanpa membutuhkan waktu lama untuk pemasangannya.

Berbeda dari press-on biasa yang tipis dan sering cepat lepas, gel cure press-on nails dibuat dari bahan yang menyerupai gel profesional yang umum dipakai di salon, tetapi bisa dipasang di rumah. Gel cure press-on nails sering dipasang dengan lem khusus lalu dikeringkan menggunakan lampu UV/LED, sama seperti gel manicure pada umumnya.

Meski terlihat praktis untuk tampil cantik, terdapat beberapa kekurangan penggunaan gel cure press-on nails:

Infeksi

Infeksi dapat terjadi saat menggunakan gel untuk mengeringkan kuku palsu. Jika terdapat celah di mana kuku palsu tidak sepenuhnya bersentuhan dengan kuku asli, kelembapan dapat masuk dan menyebabkan infeksi.

1 2 3
      
