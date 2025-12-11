Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan

JAKARTA – Erina Gudono tengah berbahagia menyambut hari jadi pernikahannya bersama sang suami, Kaesang Pangarep. Pasangan ini baru saja merayakan anniversary ketiga pernikahan mereka.

Momen spesial itu dibagikan Erina melalui akun Instagram pribadinya, @erinagudono. Dalam unggahannya, ibu satu anak tersebut menuliskan pesan penuh kehangatan untuk Kaesang.

“Three years anniversary. You've held me through storms, and held our little one with the same steady hands. Thank you for being my home and the most beautiful dad to our baby,” tulis Erina, Kamis (11/12/2025).

Di momen perayaan itu, Erina kembali mengunggah potret-potret pernikahannya dengan Kaesang yang berlangsung pada Desember 2022. Pernikahan bernuansa adat Jawa tersebut digelar secara megah di Surakarta dan menjadi salah satu hajatan besar di tahun tersebut.

Melalui foto-foto yang dibagikan, tampak rangkaian momen mulai dari akad nikah, kirab pengantin, hingga resepsi yang meriah. Unggahan itu membuat banyak warganet ikut bernostalgia dengan kemewahan dan kehangatan acara pernikahan pasangan tersebut.