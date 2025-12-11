Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |16:51 WIB
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan
Erina Gudono dan Kaesang Rayakan Anniversary, Bernostalgia dengan Potret Pernikahan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Erina Gudono tengah berbahagia menyambut hari jadi pernikahannya bersama sang suami, Kaesang Pangarep. Pasangan ini baru saja merayakan anniversary ketiga pernikahan mereka.

Momen spesial itu dibagikan Erina melalui akun Instagram pribadinya, @erinagudono. Dalam unggahannya, ibu satu anak tersebut menuliskan pesan penuh kehangatan untuk Kaesang.

“Three years anniversary. You've held me through storms, and held our little one with the same steady hands. Thank you for being my home and the most beautiful dad to our baby,” tulis Erina, Kamis (11/12/2025).

Di momen perayaan itu, Erina kembali mengunggah potret-potret pernikahannya dengan Kaesang yang berlangsung pada Desember 2022. Pernikahan bernuansa adat Jawa tersebut digelar secara megah di Surakarta dan menjadi salah satu hajatan besar di tahun tersebut.

Melalui foto-foto yang dibagikan, tampak rangkaian momen mulai dari akad nikah, kirab pengantin, hingga resepsi yang meriah. Unggahan itu membuat banyak warganet ikut bernostalgia dengan kemewahan dan kehangatan acara pernikahan pasangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098757/kaesang_pangarep_genap_30_tahun_ini_potret_dan_ucapan_manis_erina_gudono_untuk_sang_suami-lZtQ_large.jpg
Kaesang Pangarep Genap 30 Tahun, Ini Potret dan Ucapan Manis Erina Gudono untuk sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067187/kpk-g1nq_large.jpg
Reaksi Mengejutkan KPK soal Dituding Saling Pingpong Klarifikasi Jet Pribadi Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065313/kaesang-JG4m_large.jpg
Geram Megawati Diseret soal Jet Pribadi, PDIP Sindir Hasan Nasbi Mirip Jubir Keluarga Kaesang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064947/megawati-Nq35_large.jpg
Istana Bela Kaesang dan Singgung Megawati soal Jet Pribadi, Begini Reaksi Mengejutkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064065/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GjCd_large.jpg
KPK Bakal Konfirmasi Inisial Y Teman Kaesang yang Beri Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064036/kaesang_pangarep_di_gedung_kpk-GAYI_large.jpg
KPK Ungkap Inisial Y, Sosok Teman Kaesang yang Kasih Tumpangan Jet Pribadi ke AS 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement