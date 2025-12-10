Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |06:11 WIB
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?
Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya? (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah video pernikahan yang digelar di bawah air terjun Curug Dayang Sumbi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, viral di TikTok. Video yang diunggah akun @annisa.wedding15 itu telah ditonton jutaan kali dan memicu beragam reaksi dari warganet.

Dalam video tersebut terlihat momen akad nikah pasangan pengantin yang mengenakan busana serba putih, begitu juga seluruh keluarga yang hadir. Dekorasi pernikahan pun dibuat tepat di bawah derasnya air terjun, menciptakan suasana sakral sekaligus ekstrem.

Meski tampak indah dan unik, tak sedikit warganet yang khawatir dengan risiko pelaksanaan akad nikah di lokasi tersebut. Apalagi memasuki akhir tahun, wilayah Jawa Barat telah memasuki musim penghujan yang rawan perubahan debit air.

Yang lebih mengejutkan, usai akad, pasangan pengantin langsung mencoba wahana canyoning di curug tersebut. Mereka tampak menikmati aktivitas itu meski masih mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan siger Sunda.

Aksi ekstrem ini memicu komentar lucu hingga sindiran dari warganet.

“Asal usul Air Terjun Pengantin,” tulis akun Riki, merujuk pada judul film horor Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836/banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188861/viral-elMN_large.jpg
Parah! Pemilik WO Ayu Puspita Diduga Pakai Uang Calon Pengantin untuk Bayar Cicilan KPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188820/viral-A6Q9_large.jpg
Viral! Gajah Sumatra Dikerahkan Bantu Bersihkan Tumpukan Kayu di Aceh Pasca Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg
Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg
Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg
Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement