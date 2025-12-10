Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya?

Viral! Pengantin Ini Akad Nikah di Bawah Air Terjun, Netizen: Enggak Takut Ya? (Foto: TikTok)

JAKARTA – Sebuah video pernikahan yang digelar di bawah air terjun Curug Dayang Sumbi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, viral di TikTok. Video yang diunggah akun @annisa.wedding15 itu telah ditonton jutaan kali dan memicu beragam reaksi dari warganet.

Dalam video tersebut terlihat momen akad nikah pasangan pengantin yang mengenakan busana serba putih, begitu juga seluruh keluarga yang hadir. Dekorasi pernikahan pun dibuat tepat di bawah derasnya air terjun, menciptakan suasana sakral sekaligus ekstrem.

Meski tampak indah dan unik, tak sedikit warganet yang khawatir dengan risiko pelaksanaan akad nikah di lokasi tersebut. Apalagi memasuki akhir tahun, wilayah Jawa Barat telah memasuki musim penghujan yang rawan perubahan debit air.

Yang lebih mengejutkan, usai akad, pasangan pengantin langsung mencoba wahana canyoning di curug tersebut. Mereka tampak menikmati aktivitas itu meski masih mengenakan pakaian pengantin lengkap dengan siger Sunda.

Aksi ekstrem ini memicu komentar lucu hingga sindiran dari warganet.

“Asal usul Air Terjun Pengantin,” tulis akun Riki, merujuk pada judul film horor Indonesia.