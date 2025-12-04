Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Lewis Emma Buktikan Transformasi Digital Mampu Dongkrak Penjualan, dari Bazar Kini Punya 80 Karyawan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:11 WIB
Lewis Emma Buktikan Transformasi Digital Mampu Dongkrak Penjualan, dari Bazar Kini Punya 80 Karyawan
Lewis Emma Buktikan Transformasi Digital Mampu Dongkrak Penjualan, dari Bazar Kini Punya 80 Karyawan
JAKARTA - Berawal dari kebutuhan sederhana untuk menemukan pakaian anak yang nyaman sekaligus menggemaskan, Lewis Emma kini tumbuh menjadi salah satu brand busana anak Indonesia yang berkembang pesat berkat transformasi digital.

Didirikan pada 2016 oleh Finna Fidela, brand yang mengambil identitas dari nama kedua anaknya, yakni Emma Jane dan John Lewisnama ini kini mampu melayani pembeli dari luar negeri, dengan Malaysia menjadi pasar internasional terbesar.

Selain memang hadir dengan konsep unik yang menggabungkan estetika orangtua dan anak dalam satu tampilan harmonis di setiap koleksinya, Finna menyebut kesuksesan Lewia Emma juga tidak lepas dari peran platform online yang turut mendongkrak penjualan.

Finna mengakui bahwa marketplace, khususnya Shopee, berperan besar dalam pertumbuhan bisnisnya.

“Penting banget sih (platform online). Sekarang kan zamannya online. Untuk UMKM baru, masuk ke platform besar itu lebih enak dibanding kita yang nggak ada online sama sekali,” ungkap Finna saat ditemui di kantor Lewis & Emma, Jakarta Barat. 

Sebelumnya, Finna mengandalkan penjualan dari bazar ke bazar. Namun pandemi Covid-19 mengubah segalanya. Dengan kegiatan offline terhenti, Finna memfokuskan usahanya ke marketplace.

"Dulu bazar ke bazar. Habis itu pandemi, karena pandemi itu kan Covid gak bisa tuh untuk kita bazar-bazar, barulah kita fokus di online. Itu marketplace kita fokusin. Pokoknya putar otak terus," ungkap Finna.

Finna menyebut Lewis Emma memaksimalkan berbagai fitur Shopee, mulai dari Iklan Shopee, Shopee Live, Shopee Video, Promo XTRA, Gratis Ongkir XTRA, hingga pengiriman instan. Pada momen hari raya, trafik toko bahkan bisa naik hingga dua kali lipat.

Transformasi digital membuahkan hasil signifikan. Pada 2025, penjualan Lewis Emma meningkat 70% dibandingkan 2024. Pendapatan dari kanal online juga jauh melampaui penjualan offline.

Online itu tetap lebih bagus, sekitar tiga kali lipat dibanding offline,” ujar Finna.

 

