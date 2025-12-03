Jessica Iskandar Kompak Pakai Dress Tutu bareng Birthday Girl Hagia yang Pertama

JAKARTA - Jessica Iskandar kompak pakai dress tutu warna sofy pink bareng Hagia yang tengah menjadi birthday girl. Momen bahagia itu dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang pertama.

Berbeda dengan Momi dan si birthday girl, Vincent Verhaag tampil kontras dengan kaos warna biru dongker berkerah putih dan topi warna senada.

"Kita udah bisa kembaran, kembaran for the first time," ujar Jessica Iskandar, Rabu (3/12/2025).

(Foto IG Hagia)

Seperti diketahui, Jessica Iskandar melahirkan Hagia pada 2 Desember 2024. Menjelang lahiran, Jessica Iskandar mengaku sudah menyiapkan mental lahir batin meski agak gugup.

"Sebenarnya sih secara mental aku udah siap. Nervous sih, deg-degan, tapi siap gitu," kata Jessica Iskandar dikutip dari YouTube Starpro Indonesia, Jumat (15/11/2024).