HOME WOMEN FOOD

Salmon vs Ayam, Mana yang Lebih Sehat dan Tinggi Protein?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |08:15 WIB
Salmon vs Ayam, Mana yang Lebih Sehat dan Tinggi Protein?
Salmon vs Ayam, Mana yang Lebih Sehat dan Tinggi Protein? (Foto: Freepik)
JAKARTA - Salmon dan ayam sama-sama dikenal sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Keduanya mudah ditemukan, serbaguna saat diolah, dan memberikan banyak manfaat kesehatan. Meski begitu, banyak orang masih bertanya: mana yang sebenarnya lebih sehat?

Menurut Verywell Health, salmon memiliki keunggulan dalam hal nutrisi yang berfungsi melawan peradangan dan menjaga kesehatan otak. Ikan berlemak ini kaya akan omega-3 EPA dan DHA, dua jenis lemak sehat yang terbukti mendukung fungsi jantung, menurunkan peradangan, hingga menjaga kesehatan otak.

Selain itu, salmon juga mengandung vitamin D, vitamin B12, serta berbagai mineral penting yang berperan dalam menjaga energi, metabolisme, dan kesehatan tulang. Kombinasi nutrisi ini membuat salmon sering disebut sebagai superfood yang menawarkan manfaat lebih luas dibanding banyak sumber protein hewani lain.

Di sisi lain, ayam terutama dada ayam tanpa kulit unggul sebagai protein rendah lemak dan rendah kalori. Tak heran daging ayam menjadi pilihan utama bagi mereka yang sedang diet, membangun massa otot, atau ingin makan kenyang tanpa menambah banyak kalori.

Ayam juga lebih ekonomis dan fleksibel karena mudah diolah menjadi berbagai hidangan, mulai dari direbus, dipanggang, ditumis, hingga dijadikan sup.

Telusuri berita women lainnya
