Viral karena Hilang di KRL, Ini Asal-usul Tumbler yang Ada Sejak 1660

JAKARTA - Tumbler tengah menjadi perhatian publik karena viral, lantaran hilang di KRL. Adalah Anita si pemilik yang memviralkan di media sosial.

Dari peristiwa ini, menarik untuk menilik asal usul Tumbler. Etymology Dictionary mencatat kata “tumbler (n.)” sudah ada sejak lama. Disebutkan dalam kamus tersebut, bahwa arti tumbler sebagai gelas tercatat sejak 1660-an. Kata itu hanya merujuk dari bentuk gelas yang bisa tumble atau berguling.

Sementara itu, Encyclopedia Theodora menjelaskan "Tumbler" adalah gelas dengan dasar bulat atau meruncing yang menyebabkan gelas mudah terguling jika berisi minuman.

Namun dalam perkembangannya, industri membawa inovasi yang membuat tumbler terus mengikuti tren. Berikut ini perkembangan tumbler dari masa ke masa, seperti dirangkum Okezone, Kamis (27/11/2025).

1908, Temuan Botol vakum Stanley

William Stanley menemukan botol vakum stainless steel yang bisa mempertahankan panas dan dingin. Ini adalah nenek moyang tumbler termos modern.