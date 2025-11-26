Esther Yu Jadikan Belajar Bahasa Indonesia sebagai Hobi Baru

Esther Yu Jadikan Belajar Bahasa Indonesia sebagai Hobi Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA – Esther Yu memecah animo penonton dalam acara “Combo Asia – Meet & Greet: Esther Yu” pada Rabu (26/11/2025) di Jakarta Concert Hall, iNews Tower.

Dalam kesempatan itu, Esther Yu menyapa Lilpoms (sebutan fansnya), baik dari masyarakat lokal maupun Tiongkok, dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih.

"Halo semua, kalian lucu sekali," tutur Esther Yu pada Rabu (26/11/2025).

Bersama presenter Indra Herlambang dan Fera Cai, Esther Yu melakukan bincang santai hingga menjawab pertanyaan acak dari para fans.

Ketika membahas hobinya, Esther mengaku tengah gemar memancing di laut. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Shuxin itu juga mengaku mulai hobi belajar bahasa Indonesia.

"Sebelumnya saya belum tahu. Kalau sekarang, hobinya belajar bahasa Indonesia," ucap Esther Yu.

Hal ini dibuktikan ketika sesi gim mengucap bahasa Indonesia dimulai. Esther ditantang mengucap kalimat acak tanpa kesalahan.