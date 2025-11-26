Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Esther Yu Jadikan Belajar Bahasa Indonesia sebagai Hobi Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |20:40 WIB
Esther Yu Jadikan Belajar Bahasa Indonesia sebagai Hobi Baru
Esther Yu Jadikan Belajar Bahasa Indonesia sebagai Hobi Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Esther Yu memecah animo penonton dalam acara “Combo Asia – Meet & Greet: Esther Yu” pada Rabu (26/11/2025) di Jakarta Concert Hall, iNews Tower.

Dalam kesempatan itu, Esther Yu menyapa Lilpoms (sebutan fansnya), baik dari masyarakat lokal maupun Tiongkok, dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih.

"Halo semua, kalian lucu sekali," tutur Esther Yu pada Rabu (26/11/2025).

Bersama presenter Indra Herlambang dan Fera Cai, Esther Yu melakukan bincang santai hingga menjawab pertanyaan acak dari para fans.

Ketika membahas hobinya, Esther mengaku tengah gemar memancing di laut. Tak hanya itu, wanita yang akrab disapa Shuxin itu juga mengaku mulai hobi belajar bahasa Indonesia.

"Sebelumnya saya belum tahu. Kalau sekarang, hobinya belajar bahasa Indonesia," ucap Esther Yu.

Hal ini dibuktikan ketika sesi gim mengucap bahasa Indonesia dimulai. Esther ditantang mengucap kalimat acak tanpa kesalahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/612/2876826/alasan-kenapa-orang-jawa-medok-simak-di-sini-penjelasannya-yu9n3sLU5D.jpg
Alasan Kenapa Orang Jawa Medok, Simak di Sini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/612/2869592/5-syarat-agar-bahasa-indonesia-bisa-diakui-jadi-bahasa-internasional-m456QDq9r4.jpg
5 Syarat agar Bahasa Indonesia Bisa Diakui Jadi Bahasa Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/612/2869584/bahasa-indonesia-diusulkan-jadi-bahasa-internasional-ke-unesco-mMCV8maNhe.jpg
Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Bahasa Internasional ke UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/612/2820512/arti-kata-angel-dalam-bahasa-jawa-simak-di-sini-penjelasannya-0fUVZCZhRo.JPG
Arti Kata Angel Dalam Bahasa Jawa, Simak di Sini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186102//combo_asia_vision_iqiyi-mxO6_large.JPG
Gandeng Vision+, iQIYI Jawab Lonjakan Minat Drama China di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3185075//ilustrasi-o4iM_large.jpg
6 Rekomendasi Link Legal Nonton Drama China Terbaru 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement