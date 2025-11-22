Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Wanita Bangga Beri Susu Mentah pada Keluarganya Tuai Pro Kontra, Ini Bahaya bagi Tubuh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |14:10 WIB
Viral Wanita Bangga Beri Susu Mentah pada Keluarganya Tuai Pro Kontra, Ini Bahaya bagi Tubuh
Viral Wanita Bangga Beri Susu Mentah pada Keluarganya Tuai Pro Kontra, Ini Bahaya bagi Tubuh. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral sebuah unggahan di media sosial X soal seorang pengguna akun yang mengaku rutin memberikan susu mentah (raw milk) langsung dari peternak untuk keluarganya. Cuitan itu diunggah oleh akun X @katzen_jammer dan memicu perdebatan publik.

Dalam postingan tersebut, pemilik akun membagikan foto dua toples besar berisi susu putih mentah non-pasteurisasi dan menulis bahwa ia memilih “real foods" serta menolak “ultra processed foods", termasuk susu formula. Ia bahkan menyindir orangtuayang memberikan susu formula kepada anak mereka.

Namun unggahan itu langsung memicu perdebatan. Banyak pengguna lain mengingatkan bahwa susu yang tidak melalui proses pasteurisasi dapat membahayakan kesehatan.

Seorang pengguna X, @kamperfulli, menulis bahwa susu seharusnya dipanaskan untuk membunuh bakteri. Bahkan akun itu juga menyebut konsumsi raw milk sama saja dengan percobaan bunuh diri.

Akun X lainnya juga ikut berkomentar dan mengirimkan artikel ilmiah mengenai pasteurisasi dan keamanan susu. Namun pemilik unggahan @katzen_jammer tetap menyatakan sudah lama mengonsumsi susu mentah.

Dikutip dari Verywell Health, Sabtu (22/11/2025) risiko dari konsumsi susu non-pasteurisasi memang bukan hal sepele. Susu yang tidak dipasteurisasi berpotensi mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, Listeria, dan Campylobacter.

 

Telusuri berita women lainnya
