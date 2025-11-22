Viral, Kepala Bayi Batita Ini Masuk ke Dalam Galon Air

(Foto: @zoeyelnoah)

JAKARTA - Seorang bayi perempuan menangis histeris setelah kepalanya masuk ke dalam galon air. Dia menangis sebab kepalanya tak bisa dikeluarkan.

Lalu sang Ayah datang menolong, untung saja kepalanya bisa langsung keluar. Galon air itu memang sudah dibolongi, dan tidak memilik leher galon. Sehingga kepala ukuran anak batita bisa masuk ke dalamnya.

Begitu sang ayah datang mengeluarkan kepala, bayi itu berangsur berhenti dan fokus melihat kucing. "Hidup lagi capek-capeknya, tapi punya toddler yang tiba-tiba kepalanya masuk ke dalam galon," ungkap pemilik akun zoeyelnoah, seperti dikutip Sabtu (22/11/2025).

(Foto: @zoeyelnoah)

Drama toddler ini menurut sang ayah tidak ada habisnya. "Caper (cari perhatian) banget, dia yang masukin kepala tapi dia serasa korban," ujarnya.

Bukannya panik, namun situasi itu dinilai lucu. Namun ada juga yang menilai situasi itu tidak boleh terjadi dan orangtua tidak boleh lalai.