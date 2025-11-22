Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Alasan Kulit Ketiak Sensitif dan Mudah Iritasi, Ini Penjelasan Dokter

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |20:11 WIB
JAKARTA - Ketiak adalah bagian tubuh yang juga perlu dirawat. Namun, banyak orang menelantarkan kulit ketiak karena sensitif dan mudah iritasi.

Bagian ketiak memang cenderung lebih sensitif dibanding area tubuh lain. Salah satu alasan mengapa ketiak mudah iritasi atau sensitif lantaran memiliki lapisan kulit yang tipis.

Lapisan kulit di ketiak lebih tipis dan lembut sehingga lebih rentan mengalami gesekan, iritasi, dan reaksi terhadap produk tertentu. Dermatolog dan content creator dr. Nadia Alaydrus menjelaskan, sensitivitas kulit ketiak bahkan lebih tinggi daripada area wajah.

“Kulit ketiak adalah salah satu bagian kulit paling tipis dan bahkan lebih sensitif daripada kulit wajah yang setiap harinya juga terpapar skin aggressor, seperti gesekan dengan baju dan alat cukur,” ungkap dr. Nadia, Sabtu (21/11/2025).

Dr. Nadia menjelaskan, sensitivitas pada kulit ketiak ini juga dapat dipengaruhi oleh kandungan tertentu, khususnya pada deodoran. Ada beberapa bahan yang sering menyebabkan iritasi seperti alkohol, pewangi, dan paraben, yang umumnya ditemukan dalam produk deodoran.

Telusuri berita women lainnya
