5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian Seharga Rumah

JAKARTA - Fujianti Utami membuat warganet salah fokus. Artis era digital itu menggunakan aksesori mewah dengan harga selangit, tembus seharga rumah.

Terlihat adik mendiang Bibi Ardiansyah itu memakai gelang berlian yang begitu elegan keluaran brand perhiasan ternama, Cartier. Momen itu diunggah akun Instagram @fashion__selebriti. Berikut ini fakta-faktanya, dirangkum Sabtu (22/11/2025).

1. Spesifikasi Emas

Gelang emas itu memiliki spesifikasi 18 karat dan bertahtahkan 175 berlian. Hal ini membuat gelang mewah tersebut makin berkilau.

(Foto: Dok @fashion__selebriti)