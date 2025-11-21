Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian Seharga Rumah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |15:20 WIB
5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian Seharga Rumah
5 Fakta Fuji Pakai Gelang Bertahtahkan 175 Berlian Seharga Rumah. (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami membuat warganet salah fokus. Artis era digital itu menggunakan aksesori mewah dengan harga selangit, tembus seharga rumah.

Terlihat adik mendiang Bibi Ardiansyah itu memakai gelang berlian yang begitu elegan keluaran brand perhiasan ternama, Cartier. Momen itu diunggah akun Instagram @fashion__selebriti. Berikut ini fakta-faktanya, dirangkum Sabtu (22/11/2025).

1. Spesifikasi Emas
Gelang emas itu memiliki spesifikasi 18 karat dan bertahtahkan 175 berlian. Hal ini membuat gelang mewah tersebut makin berkilau.

Fuji Cartier

(Foto: Dok @fashion__selebriti)

