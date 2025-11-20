Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |06:08 WIB
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu!
Viral Ibu Datangi Bocah yang Membully dan Mengancam Anaknya, Netizen: Keren Bu! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial seorang ibu mendatangi bocah SMP yang diduga merundung anaknya hingga memberikan ancaman penyiksaan. Video tersebut beredar luas di media sosial.

Bocah SMP bernama Devi itu disebut menantang anak ibu perekam video yang bernama Syifa. Saat didatangi di rumah neneknya, Devi mengelak telah melakukan perundungan.

"Ini guys yang ngebully anak saya ini, orang Rintis," ucap ibu itu dalam video.

"Bukan saya," elak Devi.

"Nggak perlu penjelasan. Saya cuma nggak terima anak saya digituin. Dia anak yatim, mau kamu injak lehernya?" jawab ibu itu dengan suara histeris.

Ibu korban merasa tidak terima anaknya diancam demikian. Ia juga tidak mau menerima penjelasan dari Devi yang dinilai tidak memiliki sopan santun.

