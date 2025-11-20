5 Rekomendasi Restoran Buat yang Suka Makanan Jepang

JAKARTA selalu punya tempat baru untuk para pecinta kuliner Jepang. Dari tendon tempura autentik langsung dari Jepang, sampai sushi modern yang cantik buat difoto, pilihan di ibu kota makin beragam dan seru untuk dicoba tanpa perlu jauh-jauh ke Jepang.

Berikut ini lima rekomendasi restoran Jepang di Jakarta yang bisa masuk ke deretan makanan yang wajib dicoba mulai dari yang baru buka sampai yang sudah jadi favorit banyak orang:

1. Tendon Tenya

Pendatang baru ini langsung mencuri perhatian sejak membuka cabang pertamanya di Plaza Senayan. Tendon Tenya dikenal sebagai restoran tendon tempura nomor satu di Jepang yang khas dengan tempura renyah, tidak berminyak, dan saus khas ala Tendon Tenya yang manis gurih.

Menu andalannya tentu tendon, nasi hangat dengan tempura udang, ikan, dan sayuran. Rasanya ringan dan autentik, sangat mirip dengan cabang di Jepang. Restoran ini baru punya dua cabang saja di Jakarta yaitu di Plaza Senayan dan Gandaria City.

2. Marugame Udon